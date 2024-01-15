Гусева (Иларионова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Иларионова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Петров (ларионов) Андрей Фролов

Мать: Петрова (ларионова) Неонила Васильевна

Бракосочетание
30.01.1874

Муж: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
17.11.1874

Сын: Гусев (шаталов) Александр Дмитриев

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Вершинина Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
15.07.1879

Сын: Гусев Илья Дмитриев

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.11.1881

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.01.1887

Сын: Гусев Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
29.05.1889

Сын: Гусев (шаталов) Илларион Дмитриевич

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич

c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
03.07.1890

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич

c Селитьба (церковь г. Ворсма)
Смерть
Неизвестно
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