Гусева (Иларионова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
30.01.1874
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
17.11.1874
Сын: Гусев (шаталов) Александр Дмитриев
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Вершинина Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
15.07.1879
Сын: Гусев Илья Дмитриев
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
17.11.1881
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
16.01.1887
Сын: Гусев Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
29.05.1889
Сын: Гусев (шаталов) Илларион Дмитриевич
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич
c Селитьба, единоверческая
Рождение ребёнка
03.07.1890
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич
c Селитьба (церковь г. Ворсма)
Смерть
Неизвестно