Гусев Илья Дмитриев
Место рождения
Дата рождения15.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1879
Отец: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1900
Дочь: Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Гусева Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около ?.09.1904
Сын: Гусев Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Гусева Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.09.1906
Сын: Гусев Иван Ильич
Мать ребёнка: Гусева Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
01.11.1913
Сын: Гусев Дмитрий Ильич
Мать ребёнка: Гусева Марфа Фёдоровна
Смерть
Неизвестно