Гусев Илья Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Илья Дмитриев

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

15.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1904 г.р.
1906 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1879

Отец: Гусев (шаталов) Дмитрий Андреевич

Мать: не указана

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.09.1900

Дочь: Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Гусева Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около ?.09.1904

Сын: Гусев Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Гусева Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.09.1906

Сын: Гусев Иван Ильич

Мать ребёнка: Гусева Марфа Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Гусев Дмитрий Ильич

Мать ребёнка: Гусева Марфа Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
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