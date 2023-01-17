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Гусев Иван Ильич

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.09.1906

Дата смерти

Около 1938

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1906

Отец: Гусев Илья Дмитриев

Мать: Гусева Марфа Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Александровна

Рождение ребёнка
05.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Александровна

Смерть
Около 1938
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
06.04.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Мария Александровна

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