Гусев Иван Ильич
Место рождения
Дата рождения20.09.1906
Дата смертиОколо 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1906
Отец: Гусев Илья Дмитриев
Мать: Гусева Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.11.1935
Рождение ребёнка
05.07.1938
Смерть
Около 1938
Причина смерти: На войне
Рождение ребёнка
06.04.1940