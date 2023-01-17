Гусева Марфа Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Марфа Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1877

Дата смерти

09.02.1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности
Около 1904 г.р.
1906 г.р.
1913 г.р.

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.09.1900

Дочь: Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Гусев Илья Дмитриев

Рождение ребёнка
1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Илья Дмитриев

Рождение ребёнка
Около ?.09.1904

Сын: Гусев Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Гусев Илья Дмитриев

Рождение ребёнка
20.09.1906

Сын: Гусев Иван Ильич

Отец ребёнка: Гусев Илья Дмитриев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.11.1913

Сын: Гусев Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Гусев Илья Дмитриев

Смерть
09.02.1970
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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