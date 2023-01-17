Гусева Марфа Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1877
Дата смерти09.02.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.09.1900
Дочь: Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Гусев Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
1901
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
Около ?.09.1904
Сын: Гусев Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Гусев Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
20.09.1906
Сын: Гусев Иван Ильич
Отец ребёнка: Гусев Илья Дмитриев
Рождение ребёнка
01.11.1913
Сын: Гусев Дмитрий Ильич
Отец ребёнка: Гусев Илья Дмитриев
Смерть
09.02.1970
Похороны
Неизвестно