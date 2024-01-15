Гусев Дмитрий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1913
Дата смерти04.07.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1913
Отец: Гусев Илья Дмитриев
Мать: Гусева Марфа Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.11.1935
Рождение ребёнка
1940
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
16.04.1955
Смерть
04.07.1994