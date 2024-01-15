Гусев Дмитрий Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Дмитрий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1913

Дата смерти

04.07.1994

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1913

Отец: Гусев Илья Дмитриев

Мать: Гусева Марфа Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.11.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева (Родионова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева (Родионова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева (Родионова) Наталья Павловна

Рождение ребёнка
16.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева (Родионова) Наталья Павловна

Смерть
04.07.1994

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