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Гусев Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1906

Сын: Гусев Константин Григорьевич

Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1912

Дочь: Екатерина Григорьевна

Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1914

Сын: Гусев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна

Рождение ребёнка
07.03.1915

Сын: Гусев Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1921

Дочь: Павлина Григорьевна

Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна

Рождение ребёнка
01.06.1921

Сын: Гусев Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна

Рождение ребёнка
25.03.1927

Дочь: Груздева Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна

Смерть
1928
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