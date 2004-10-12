Гусев Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1906
Сын: Гусев Константин Григорьевич
Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна
Рождение ребёнка
20.11.1912
Дочь: Екатерина Григорьевна
Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1914
Сын: Гусев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна
Рождение ребёнка
07.03.1915
Сын: Гусев Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1921
Дочь: Павлина Григорьевна
Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1921
Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна
Рождение ребёнка
25.03.1927
Дочь: Груздева Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна
Смерть
1928