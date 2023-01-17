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Гусев Константин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1906

Дата смерти

18.03.1993

Пол

Мужской

Отец

1889 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906

Отец: Гусев Григорий Дмитриевич

Мать: Гусева Окулина (Акулина) Ивановна

Рождение ребёнка
20.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Софья Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Софья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Софья Ивановна

Смерть
18.03.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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