Гусев Константин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1906
Дата смерти18.03.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1906
Рождение ребёнка
20.11.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Софья Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева Софья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Софья Ивановна
Смерть
18.03.1993
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область