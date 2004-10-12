Гусева (Бочкарёва) Окулина (Акулина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1886
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1886
Отец: Бочкарёв Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1906
Сын: Гусев Константин Григорьевич
Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.11.1912
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич
с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1914
Сын: Гусев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.03.1915
Сын: Гусев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.06.1921
Дочь: Павлина Григорьевна
Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
01.06.1921
Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.03.1927
Дочь: Груздева Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич
Смерть
1968