Гусева (Бочкарёва) Окулина (Акулина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Бочкарёва) Окулина (Акулина) Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1886

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1886

Отец: Бочкарёв Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1906

Сын: Гусев Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
20.11.1912

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич

с. Селитьба Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Около ?.03.1914

Сын: Гусев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.03.1915

Сын: Гусев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.06.1921

Дочь: Павлина Григорьевна

Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
01.06.1921

Сын: Гусев Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич

Рождение ребёнка
25.03.1927

Дочь: Груздева Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Гусев Григорий Дмитриевич

Смерть
1968
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