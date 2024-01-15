Гусев Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1917
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1917
Отец: Гусев Василий Егорович
Мать: Гусева Анна Алексеевна
Единоверческая Златоустовская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
РККА
Рождение ребёнка
03.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева (Цаплинова) Мария Васильевна
Рождение ребёнка
05.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусева (Цаплинова) Мария Васильевна
Военная служба
?.05.1942
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Сосновский РВК
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Пропал без вести на ВОВ