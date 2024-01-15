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Гусев Пётр Васильевич

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.08.1917

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1917

Отец: Гусев Василий Егорович

Мать: Гусева Анна Алексеевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Единоверческая Златоустовская церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева (Цаплинова) Мария Васильевна

Военная служба
Неизвестно
РККА
Рождение ребёнка
03.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева (Цаплинова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
05.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева (Цаплинова) Мария Васильевна

Военная служба
?.05.1942
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Сосновский РВК
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Пропал без вести на ВОВ

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