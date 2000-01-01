Гусева (Цаплинова) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Цаплинова) Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

1897 г.р.

Муж

1917 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Цаплинов Василий Алексеевич

Мать: Цаплинова Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
03.06.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
05.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Пётр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусев Пётр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Смерть
Неизвестно
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