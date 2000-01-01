Гусева (Цаплинова) Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
03.06.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Пётр Васильевич
Рождение ребёнка
05.07.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусев Пётр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьбенский колхоз
Смерть
Неизвестно