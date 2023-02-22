Сатина Алимпиада Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сатина Алимпиада Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1908

Дата смерти

03.03.1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сатин Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сатин Алексей Александрович

Смерть
03.03.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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