Сатина Алимпиада Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1908
Дата смерти03.03.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сатин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.03.1992
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область