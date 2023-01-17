(Медунова) Анна Антонова
Место рожденияc Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Дата рождения29.01.1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1854
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1879
Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Иванович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно