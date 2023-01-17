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(Медунова) Анна Антонова

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Место рождения

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь

Дата рождения

29.01.1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1854

Отец: Медунов Антон Иванович

Мать: Медунова Евдокия Герасимовна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
01.11.1879

Отец ребёнка: Бочкарёв Павел Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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