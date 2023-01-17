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Бочкарёв Фёдор Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Бочкарёв Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1899

Жена: Бочкарёва Васса Михайлова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.02.1900

Дочь: Егорова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова

Рождение ребёнка
19.09.1901

Сын: Бочкарёв Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова

Рождение ребёнка
27.02.1904

Сын: Бочкарёв Константин Фëдорович

Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова

Рождение ребёнка
18.03.1906

Сын: Бочкарёв Иван Фëдорович

Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова

Рождение ребёнка
15.03.1908

Дочь: Лидия Фёдоровна

Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова

Рождение ребёнка
09.11.1910

Сын: Бочкарёв Михаил Фёдорович

Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова

Рождение ребёнка
20.05.1913

Сын: Бочкарёв Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова

Рождение ребёнка
19.11.1915

Сын: Бочкарёв Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова

Смерть
Неизвестно
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