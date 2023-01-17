Бочкарёв Фёдор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Бочкарёв Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1899
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.02.1900
Дочь: Егорова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова
Рождение ребёнка
19.09.1901
Сын: Бочкарёв Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова
Рождение ребёнка
27.02.1904
Сын: Бочкарёв Константин Фëдорович
Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова
Рождение ребёнка
18.03.1906
Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова
Рождение ребёнка
15.03.1908
Дочь: Лидия Фёдоровна
Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова
Рождение ребёнка
09.11.1910
Сын: Бочкарёв Михаил Фёдорович
Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова
Рождение ребёнка
20.05.1913
Сын: Бочкарёв Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова
Рождение ребёнка
19.11.1915
Сын: Бочкарёв Анатолий Фёдорович
Мать ребёнка: Бочкарёва Васса Михайлова
Смерть
Неизвестно