Бочкарёв Константин Фëдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёв Константин Фëдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1904

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1904

Отец: Бочкарёв Фёдор Павлович

Мать: Бочкарёва Васса Михайлова

Рождение ребёнка
18.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анфиса Александровна

Рождение ребёнка
10.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анфиса Александровна

Военная служба
?.12.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Анфиса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Анфиса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Анфиса Александровна

Смерть
?.10.1942
Причина смерти: Погиб на ВОВ
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