Бочкарёв Константин Фëдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1904
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1904
Отец: Бочкарёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
18.12.1928
Рождение ребёнка
10.08.1933
Военная служба
?.12.1941
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1942
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.10.1942
Причина смерти: Погиб на ВОВ