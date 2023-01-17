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Бочкарёв Иван Фëдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.03.1906

Дата смерти

?.02.1943

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1910 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1906

Отец: Бочкарёв Фёдор Павлович

Мать: Бочкарёва Васса Михайлова

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Мария Андреевна

Рождение ребёнка
02.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Мария Андреевна

Военная служба
20.06.1942
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бочкарёва Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бочкарёва Мария Андреевна

Смерть
?.02.1943
Причина смерти: Убит на войне
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