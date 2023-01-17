Бочкарёв Иван Фëдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.03.1906
Дата смерти?.02.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1906
Отец: Бочкарёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
02.08.1933
Военная служба
20.06.1942
Сосновское, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1943
Причина смерти: Убит на войне