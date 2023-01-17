Бочкарёва (Думнова) Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бочкарёва (Думнова) Мария Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1910

Дата смерти

19.04.1983

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1910

Отец: Думнов Андрей Борисович

Мать: Думнова Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Фëдорович

Рождение ребёнка
02.08.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Фëдорович

Рождение ребёнка
19.01.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бочкарёв Иван Фëдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Иван Фëдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Иван Фëдорович

Смерть
19.04.1983
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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