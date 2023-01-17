Бочкарёва (Думнова) Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1910
Дата смерти19.04.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1910
Отец: Думнов Андрей Борисович
Мать: Думнова Любовь Фёдоровна
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
02.08.1933
Рождение ребёнка
19.01.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.04.1983
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область