Думнова (Рязанова) Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думнова (Рязанова) Любовь Фёдоровна

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Место рождения

Шилово

Дата рождения

21.10.1882

Дата смерти

17.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1882

Отец: Рязанов Фёдор Иванович

Мать: Рязанова Анастасия Степанова

Шилово
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович

Рождение ребёнка
14.03.1902

Дочь: Богатырёва Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович

Рождение ребёнка
19.10.1903

Сын: Думнов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
09.03.1905

Дочь: Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович

Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
20.05.1906

Дочь: Гусева Федосия Андреевна

Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович

Рождение ребёнка
06.03.1907

Сын: Думнов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович

Рождение ребёнка
14.04.1910

Дочь: Бочкарёва Мария Андреевна

Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович

Рождение ребёнка
28.05.1914

Дочь: Павла Андреевна

Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович

Рождение ребёнка
19.06.1915

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович

Смерть
17.09.1967
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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