Думнова (Рязанова) Любовь Фёдоровна
Место рожденияШилово
Дата рождения21.10.1882
Дата смерти17.09.1967
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1882
Шилово
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович
Рождение ребёнка
14.03.1902
Дочь: Богатырёва Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович
Рождение ребёнка
19.10.1903
Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
09.03.1905
Дочь: Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович
Единоверческая Златоустовская церковь, Селитьба
Рождение ребёнка
20.05.1906
Дочь: Гусева Федосия Андреевна
Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович
Рождение ребёнка
06.03.1907
Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович
Рождение ребёнка
14.04.1910
Дочь: Бочкарёва Мария Андреевна
Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович
Рождение ребёнка
28.05.1914
Дочь: Павла Андреевна
Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович
Рождение ребёнка
19.06.1915
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Думнов Андрей Борисович
Смерть
17.09.1967
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область