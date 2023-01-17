Гусева (Думнова) Федосия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Думнова) Федосия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1881 г.р.

Мать

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1906

Отец: Думнов Андрей Борисович

Мать: Думнова Любовь Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
19.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Афанасий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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