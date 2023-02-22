Гусев Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905
Отец: Гусев Иван Егорович
Мать: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.12.1924
Рождение ребёнка
19.01.1927
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
01.09.1935
Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Кузнец
Смерть
Неизвестно