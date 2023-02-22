Гусев Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Афанасий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1905

Отец: Гусев Иван Егорович

Мать: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.12.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Федосия Андреевна

Рождение ребёнка
19.01.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Федосия Андреевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Федосия Андреевна

Рождение ребёнка
01.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Федосия Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Кузнец
Смерть
Неизвестно
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