Гусев Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Гусев Егор Петрович
Мать: Гусева Татьяна Ивановна
Бракосочетание
26.10.1884
Жена: Гусева Анна Алексеевна
Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
?.07.1891
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.05.1893
Сын: Гусев Яков Иванович
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
01.05.1900
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.05.1901
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
20.08.1902
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.01.1905
Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно