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Гусев Иван Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Гусев Егор Петрович

Мать: Гусева Татьяна Ивановна

Бракосочетание
26.10.1884

Жена: Гусева Анна Алексеевна

Селитьбенская Церковь
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
?.07.1891

Сын: Гусев Александр Иванович

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.05.1893

Сын: Гусев Яков Иванович

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
01.05.1900

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.05.1901

Сын: Гусев Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
20.08.1902

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Гусев Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Гусева Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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