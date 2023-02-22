Гусев Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.05.1893
Дата смерти07.06.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1893
Отец: Гусев Иван Егорович
Мать: Гусева Анна Алексеевна
Бракосочетание
20.05.1911
Жена: Гусева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
02.04.1914
Сын: Гусев Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Гусева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1917
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Гусева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
01.05.1922
Рождение ребёнка
05.10.1923
Рождение ребёнка
05.04.1926
Рождение ребёнка
31.12.1928
Рождение ребёнка
28.02.1936
Смерть
07.06.1947