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Гусев Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.05.1893

Дата смерти

07.06.1947

Пол

Мужской

Отец

1862 г.р.

Мать

1863 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

1914 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1893

Отец: Гусев Иван Егорович

Мать: Гусева Анна Алексеевна

Бракосочетание
20.05.1911

Жена: Гусева Агафья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1914

Сын: Гусев Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Гусева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1917

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Гусева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
05.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
05.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
31.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
28.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Агафья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
07.06.1947
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