Гусева (Думнова) Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Думнова) Агафья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1894

Дата смерти

11.02.1967

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

Муж

1893 г.р.

Дети

1914 г.р.
1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1894

Отец: Думнов Иван Спиридонович

Мать: Думнова Евдокия Андреевна

Бракосочетание
20.05.1911

Муж: Гусев Яков Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.04.1914

Сын: Гусев Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Гусев Яков Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1917

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Гусев Яков Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Яков Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Яков Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Яков Иванович

Рождение ребёнка
31.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Яков Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусев Яков Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
11.02.1967
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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