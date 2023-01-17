Гусева (Думнова) Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1894
Дата смерти11.02.1967
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1894
Бракосочетание
20.05.1911
Муж: Гусев Яков Иванович
Рождение ребёнка
02.04.1914
Сын: Гусев Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Гусев Яков Иванович
Рождение ребёнка
14.01.1917
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Гусев Яков Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1922
Рождение ребёнка
05.10.1923
Рождение ребёнка
05.04.1926
Рождение ребёнка
31.12.1928
Рождение ребёнка
28.02.1936
Смерть
11.02.1967
Похороны
Неизвестно