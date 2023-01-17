Гусев Александр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Александр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1914

Дата смерти

30.01.1977

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1914

Отец: Гусев Яков Иванович

Мать: Гусева Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
21.01.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
18.09.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Клавдия Григорьевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
11.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Клавдия Григорьевна

Россия
Рождение ребёнка
22.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Клавдия Григорьевна

Рождение ребёнка
06.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусева Клавдия Григорьевна

Смерть
30.01.1977
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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