Гусев Александр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1914
Дата смерти30.01.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1914
Отец: Гусев Яков Иванович
Мать: Гусева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
21.01.1933
Рождение ребёнка
18.09.1935
Рождение ребёнка
14.09.1940
Рождение ребёнка
11.04.1947
Россия
Рождение ребёнка
22.08.1949
Рождение ребёнка
06.05.1953
Смерть
30.01.1977
Похороны
Неизвестно