Гусева (Хитринцева) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Хитринцева) Анна Алексеевна

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Хитринцев Алексей Андреевич

Мать: Хитринцева Прасковья Ивановна

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
26.10.1884

Муж: Гусев Иван Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович

Рождение ребёнка
?.07.1891

Сын: Гусев Александр Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович

Рождение ребёнка
13.05.1893

Сын: Гусев Яков Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович

Рождение ребёнка
01.05.1900

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович

Рождение ребёнка
26.05.1901

Сын: Гусев Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович

Рождение ребёнка
20.08.1902

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович

Рождение ребёнка
16.01.1905

Сын: Гусев Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович

Смерть
Неизвестно
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