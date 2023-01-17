Гусева (Хитринцева) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
26.10.1884
Муж: Гусев Иван Егорович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович
Рождение ребёнка
?.07.1891
Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович
Рождение ребёнка
13.05.1893
Сын: Гусев Яков Иванович
Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович
Рождение ребёнка
01.05.1900
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович
Рождение ребёнка
26.05.1901
Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович
Рождение ребёнка
20.08.1902
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович
Рождение ребёнка
16.01.1905
Отец ребёнка: Гусев Иван Егорович
Смерть
Неизвестно