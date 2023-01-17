Хитринцев Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитринцев Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Гусева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Хитринцева Прасковья Ивановна

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
23.10.1883

Жена: Хитринцева Прасковья Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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