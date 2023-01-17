Хитринцев Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Гусева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Хитринцева Прасковья Ивановна
Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
23.10.1883
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно