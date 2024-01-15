Гусев (Шаталов) Егор (Георгий) Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев (Шаталов) Егор (Георгий) Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1837

Отец: Гусев (Шаталов) Пётр Филиппов

Мать: Гусева Елена Васильева

Бракосочетание
17.01.1859

Жена: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1859

Сын: Гусев Василий Егорович

Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
01.05.1862

Сын: Гусев Иван Егорович

Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Гусев Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.03.1869

Сын: Гусев Степан Егоров

Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
28.11.1870

Сын: Гусев Николай Егорович

Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1872

Дочь: (Гусева) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1873

Сын: Гусев (Краснихин) Степан Егорович

Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.02.1877

Сын: Гусев Василий Егорович

Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
17.04.1879

Сын: Гусев Георгий Егорович

Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
25.05.1879

Жена: Гусева Евдокия Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
10.02.1880

Дочь: (Гусева) Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Вершинина (Гусева) Евлампия Егоровна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.07.1882

Дочь: (Гусева) Алимпиада Егоровна

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
22.08.1884

Сын: Гусев Андрей Егорович

Мать ребёнка: Гусева Евдокия Фёдоровна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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