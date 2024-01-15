Гусев (Шаталов) Егор (Георгий) Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна
Сын: Гусев Иван Егорович
Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна
Сын: Гусев Фёдор Егорович
Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна
Сын: Гусев Степан Егоров
Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна
Дочь: (Гусева) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Гусева (Аникина (Цаплинова)) Татьяна Ивановна
Жена: Гусева Евдокия Фёдоровна
Дочь: (Гусева) Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Фёдоровна
Дочь: Вершинина (Гусева) Евлампия Егоровна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Фёдоровна
Дочь: (Гусева) Алимпиада Егоровна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Фёдоровна
Мать ребёнка: Гусева Евдокия Фёдоровна