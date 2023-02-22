Гусева Елена Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти18.04.1853
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гусев Семён Петрович
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Гусев (шаталов) Егор Петрович
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Гусев (шаталов) Иван Петров
Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов
Смерть
18.04.1853