Гусева Елена Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусева Елена Васильева

Гусева Елена Васильева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

18.04.1853

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов

Рождение ребёнка
1826

Сын: Гусев Терентий Петров

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Гусев Семён Петрович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Гусев (шаталов) Егор Петрович

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Гусев (шаталов) Иван Петров

Отец ребёнка: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов

Смерть
18.04.1853
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close