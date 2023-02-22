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Гусев Семён Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов

Мать: Гусева Елена Васильева

Бракосочетание
04.11.1855

Жена: Гусева Агапия Николаева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.12.1856

Сын: Гусев Степан Семёнович

Мать ребёнка: Гусева Агапия Николаева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.11.1858

Сын: Гусев Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Гусева Агапия Николаева

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
19.07.1860

Сын: Гусев Иван Семёнович

Мать ребёнка: Гусева Агапия Николаева

Рождение ребёнка
25.12.1862

Сын: Гусев Василий Семёнович

Мать ребёнка: Гусева Агапия Николаева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Гусев Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Гусева Агапия Николаева

Рождение ребёнка
17.03.1867

Сын: Гусев Никон (Николай?) Семёнович

Мать ребёнка: Гусева Агапия Николаева

Рождение ребёнка
19.03.1870

Сын: Гусев Иван Семёнович

Мать ребёнка: Гусева Агапия Николаева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.02.1873

Дочь: Евдокия Семёновна

Мать ребёнка: Гусева Агапия Николаева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
21.01.1881

Сын: Гусев Григорий Семёнов

Мать ребёнка: Гусева Агапия Николаева

Смерть
Неизвестно
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