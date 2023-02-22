Гусева Агапия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Бракосочетание
04.11.1855
Муж: Гусев Семён Петрович
Рождение ребёнка
22.12.1856
Отец ребёнка: Гусев Семён Петрович
Рождение ребёнка
11.11.1858
Отец ребёнка: Гусев Семён Петрович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
19.07.1860
Сын: Гусев Иван Семёнович
Отец ребёнка: Гусев Семён Петрович
Рождение ребёнка
25.12.1862
Отец ребёнка: Гусев Семён Петрович
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Гусев Семён Петрович
Рождение ребёнка
17.03.1867
Сын: Гусев Никон (Николай?) Семёнович
Отец ребёнка: Гусев Семён Петрович
Рождение ребёнка
19.03.1870
Сын: Гусев Иван Семёнович
Отец ребёнка: Гусев Семён Петрович
Рождение ребёнка
22.02.1873
Дочь: Евдокия Семёновна
Отец ребёнка: Гусев Семён Петрович
Рождение ребёнка
21.01.1881
Отец ребёнка: Гусев Семён Петрович
Смерть
Неизвестно