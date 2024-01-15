Гусев Фёдор Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Фёдор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Отец

1793 г.р.

Мать

1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Гусев (шаталов) Пётр Филиппов

Мать: Гусева Елена Васильева

Смерть
1817
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