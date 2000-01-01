Гусева Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Гусев Иван Егорович
Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Гусев (краснихин) Степан Егорович
Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1870
Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
26.07.1872
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович
Рождение ребёнка
17.04.1879
Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович
с. Селитьба
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович
Смерть
Неизвестно