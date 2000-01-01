Гусева Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Гусев Иван Егорович

Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Гусев (краснихин) Степан Егорович

Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович

Рождение ребёнка
28.11.1870

Сын: Гусев Николай Егорович

Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
26.07.1872

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1876

Сын: Гусев Василий Егорович

Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович

Рождение ребёнка
17.04.1879

Сын: Гусев Георгий Егорович

Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович

с. Селитьба
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович

Рождение ребёнка
1884

Сын: Гусев Андриан Егорович

Отец ребёнка: Гусев Егор Петрович

Смерть
Неизвестно
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