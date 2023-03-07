Гусев (Краснихин) Степан Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев (Краснихин) Степан Егорович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.10.1873

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1873

Отец: Гусев (шаталов) Егор Петрович

Мать: Гусева Татьяна Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.01.1894

Дочь: Целюнова Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна

Рождение ребёнка
01.11.1898

Сын: Гусев (краснихин) Иван Степанович

Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна

Рождение ребёнка
03.12.1900

Сын: Краснихина (гусев) Николай Степанович

Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.04.1903

Дочь: Илларионова Агрепина Степановна

Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна

Рождение ребёнка
13.05.1907

Сын: Краснихин Фёдор Степанович

Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна

Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Гусев (краснихин) Михаил Степанович

Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1912

Дочь: Евдокия Степановна

Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1948
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