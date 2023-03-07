Гусев (Краснихин) Степан Егорович
Место рождения
Дата рождения20.10.1873
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1873
Рождение ребёнка
19.01.1894
Дочь: Целюнова Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
01.11.1898
Сын: Гусев (краснихин) Иван Степанович
Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
03.12.1900
Сын: Краснихина (гусев) Николай Степанович
Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
14.04.1903
Дочь: Илларионова Агрепина Степановна
Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
13.05.1907
Сын: Краснихин Фёдор Степанович
Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
19.10.1909
Сын: Гусев (краснихин) Михаил Степанович
Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна
Рождение ребёнка
02.08.1912
Дочь: Евдокия Степановна
Мать ребёнка: Краснихина Мария Максимовна
Смерть
1948