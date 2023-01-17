Целюнова (Гусева) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целюнова (Гусева) Татьяна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1894

Дата смерти

07.12.1986

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

1917 г.р.
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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1894

Отец: Гусев (краснихин) Степан Егорович

Мать: Краснихина Мария Максимовна

Рождение ребёнка
18.05.1917

Сын: Целюнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Целюнов Иван Николаевич

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
08.04.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
02.12.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
04.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
27.03.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Целюнов Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целюнов Иван Николаевич

Смерть
07.12.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
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