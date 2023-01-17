Целюнова (Гусева) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1894
Дата смерти07.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1894
Рождение ребёнка
18.05.1917
Отец ребёнка: Целюнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
08.04.1922
Рождение ребёнка
02.12.1926
Рождение ребёнка
04.12.1930
Рождение ребёнка
27.03.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.1986
Похороны
Неизвестно