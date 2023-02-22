Краснихина (Краснихина) Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1894
Дочь: Целюнова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович
Рождение ребёнка
01.11.1898
Сын: Гусев (краснихин) Иван Степанович
Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович
Рождение ребёнка
03.12.1900
Сын: Краснихина (гусев) Николай Степанович
Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович
Рождение ребёнка
14.04.1903
Дочь: Илларионова Агрепина Степановна
Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович
Рождение ребёнка
13.05.1907
Сын: Краснихин Фёдор Степанович
Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович
Рождение ребёнка
19.10.1909
Сын: Гусев (краснихин) Михаил Степанович
Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович
Рождение ребёнка
02.08.1912
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович
Смерть
Неизвестно