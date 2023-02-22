Краснихина (Краснихина) Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Краснихина) Мария Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1894

Дочь: Целюнова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович

Рождение ребёнка
01.11.1898

Сын: Гусев (краснихин) Иван Степанович

Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович

Рождение ребёнка
03.12.1900

Сын: Краснихина (гусев) Николай Степанович

Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.04.1903

Дочь: Илларионова Агрепина Степановна

Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович

Рождение ребёнка
13.05.1907

Сын: Краснихин Фёдор Степанович

Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович

Рождение ребёнка
19.10.1909

Сын: Гусев (краснихин) Михаил Степанович

Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.08.1912

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Гусев (краснихин) Степан Егорович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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