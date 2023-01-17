Краснихин (Ивлев) Максим Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти23.02.1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1861
Рождение ребёнка
17.09.1863
Сын: Краснихин (ивлев) Иван Максимович
Мать ребёнка: Краснихина Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
1865
Мать ребёнка: Краснихина Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
24.03.1871
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Краснихина Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
18.07.1873
Сын: Краснихин (ивлев) Семён Максимович
Мать ребёнка: Краснихина Фёкла Васильевна
Рождение ребёнка
04.08.1885
Дочь: Наталья Максимовна
Мать ребёнка: Краснихина Фёкла Васильевна
Смерть
23.02.1917