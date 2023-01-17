Краснихин (Ивлев) Максим Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихин (Ивлев) Максим Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

23.02.1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1861

Жена: Краснихина Фёкла Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.09.1863

Сын: Краснихин (ивлев) Иван Максимович

Мать ребёнка: Краснихина Фёкла Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1865

Мать ребёнка: Краснихина Фёкла Васильевна

Рождение ребёнка
24.03.1871

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Краснихина Фёкла Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.07.1873

Сын: Краснихин (ивлев) Семён Максимович

Мать ребёнка: Краснихина Фёкла Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.08.1885

Дочь: Наталья Максимовна

Мать ребёнка: Краснихина Фёкла Васильевна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
23.02.1917
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