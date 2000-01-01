Краснихин (Ивлев) Афанасий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихин (Ивлев) Афанасий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

21.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич

Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Краснихин (ивлев) Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ксения Афанасьевна

Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Матрона Ивановна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Краснихин (ивлев) Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Матрона Ивановна

Смерть
21.03.1893
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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