Краснихин (Ивлев) Афанасий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти21.03.1893
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Краснихин (ивлев) Максим Афанасьевич
Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Краснихин (ивлев) Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Матрона Ивановна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Краснихин (ивлев) Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Матрона Ивановна
Смерть
21.03.1893
Причина смерти: Естественная смерть/старость