Краснихина (Ивлева) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Ивлева) Ирина Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Краснихин (ивлев) Василий Петрович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Цаплинова Евгения Петровна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Краснихин (ивлев) Алексей Петрович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович

Смерть
Неизвестно
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