Краснихина (Ивлева) Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Сын: Краснихин (ивлев) Василий Петрович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Цаплинова Евгения Петровна
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович
Рождение ребёнка
1826
Сын: Краснихин (ивлев) Алексей Петрович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно