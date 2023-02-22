Цаплинова (Ивлева) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинова (Ивлева) Евгения Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович

Мать: не указана

Бракосочетание
20.02.1850

Муж: Цаплинов (аникин) Иван Иванович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
13.01.1851

Сын: Цаплинов (аникин) Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович

Рождение ребёнка
31.07.1852

Сын: Цаплинов (аникин) Василий Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1854

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.07.1857

Сын: Цаплинов (аникин) Степан Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
15.01.1859

Сын: Цаплинов (аникин) Григорий Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.01.1863

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1868

Сын: Цаплинов (аникин) Степан Иванович

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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