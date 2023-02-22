Цаплинова (Ивлева) Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.02.1850
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
13.01.1851
Сын: Цаплинов (аникин) Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович
Рождение ребёнка
31.07.1852
Сын: Цаплинов (аникин) Василий Иванович
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1854
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
26.07.1857
Сын: Цаплинов (аникин) Степан Иванович
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
15.01.1859
Сын: Цаплинов (аникин) Григорий Иванович
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
25.01.1863
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.09.1868
Сын: Цаплинов (аникин) Степан Иванович
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Иван Иванович
Смерть
Неизвестно