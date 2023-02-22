Краснихин (Ивлев) Пётр Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти15.08.1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Краснихин (ивлев) Осип Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Краснихин (ивлев) Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Сын: Краснихин (ивлев) Алексей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Цаплинова Евгения Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
15.08.1852
Причина смерти: Сухотка