Краснихин (Ивлев) Пётр Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснихин (Ивлев) Пётр Осипович

Краснихин (Ивлев) Пётр Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

15.08.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Краснихин (ивлев) Осип Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Краснихин (ивлев) Афанасий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Краснихин (ивлев) Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Краснихин (ивлев) Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Цаплинова Евгения Петровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
15.08.1852
Причина смерти: Сухотка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close