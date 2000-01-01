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Краснихин (Ивлев) Алексей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

14.09.1851

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1842

Жена: Краснихина (ивлева) Пелагея Семёновна

c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
06.06.1845

Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Пелагея Семёновна

Рождение ребёнка
30.11.1846

Дочь: Матрёна Алексеевна

Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Пелагея Семёновна

Смерть
14.09.1851
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: горячка
Рождение ребёнка
1851

Сын: Краснихин (ивлев) Пётр Алексеев

Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Пелагея Семёновна

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