Краснихин (Ивлев) Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти14.09.1851
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Краснихин (ивлев) Пётр Осипович
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1842
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Рождение ребёнка
06.06.1845
Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Пелагея Семёновна
Рождение ребёнка
30.11.1846
Дочь: Матрёна Алексеевна
Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Пелагея Семёновна
Смерть
14.09.1851
c Селитьба, Козьмодемьяновская церковь
Причина смерти: горячка
Рождение ребёнка
1851
Сын: Краснихин (ивлев) Пётр Алексеев
Мать ребёнка: Краснихина (ивлева) Пелагея Семёновна