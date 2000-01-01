Краснихина (Ивлева) Пелагея Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Ивлева) Пелагея Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Сын: Краснихин (ивлев) Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Матрёна Алексеевна

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснихин (ивлев) Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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