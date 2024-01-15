Ивлева Анна Тихонова
Место рожденияд.Брезников
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Краснихина (Иовлева)) Афимья Осипова
Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович
Дочь: (Краснихина (Иовлева)) Аксинья Осипова
Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович
Дочь: (Краснихина (Иовлева)) Василиса Осипова
Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович
Дочь: (Краснихина (Иовлева)) Василиса М Осипова
Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович
Дочь: (Краснихина (Иовлева)) Пелагея Осипова
Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович
Дочь: (Краснихина (Иовлева)) Матрёна Осипова
Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович
Сын: Краснихин (Иовлев) Василий Осипов
Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович
Сын: Краснихин (Ивлев) Пётр Осипович
Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович