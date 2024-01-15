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Ивлева Анна Тихонова

Место рождения

д.Брезников

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: (Краснихина (Иовлева)) Афимья Осипова

Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович

Рождение ребёнка
1753

Дочь: (Краснихина (Иовлева)) Аксинья Осипова

Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Краснихина (Иовлева)) Василиса Осипова

Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович

Рождение ребёнка
1758

Дочь: (Краснихина (Иовлева)) Василиса М Осипова

Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: (Краснихина (Иовлева)) Пелагея Осипова

Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Краснихина (Иовлева)) Матрёна Осипова

Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович

Рождение ребёнка
1789

Сын: Краснихин (Иовлев) Василий Осипов

Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Краснихин (Ивлев) Пётр Осипович

Отец ребёнка: Краснихин (Иовлев) Осип Иванович

Смерть
Неизвестно

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