Краснихин (Ивлев) Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Сын: Краснихин (ивлев) Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Краснихин (ивлев) Максим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно