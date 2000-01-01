Краснихин (Ивлев) Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснихин (Ивлев) Василий

Краснихин (Ивлев) Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Сын: Краснихин (ивлев) Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Краснихин (ивлев) Максим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close