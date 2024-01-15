Краснихина (Иовлева) Евдокия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Иовлева) Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Краснихин (иовлев) Василий Осипов

Рождение ребёнка
1812

Сын: Краснихин (ивлев) Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Краснихин (иовлев) Василий Осипов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Краснихин (ивлев) Максим Васильевич

Отец ребёнка: Краснихин (иовлев) Василий Осипов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич

Отец ребёнка: Краснихин (иовлев) Василий Осипов

Смерть
Неизвестно
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