Краснихина (Иовлева) Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Краснихин (иовлев) Василий Осипов
Рождение ребёнка
1812
Сын: Краснихин (ивлев) Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Краснихин (иовлев) Василий Осипов
Рождение ребёнка
1814
Сын: Краснихин (ивлев) Максим Васильевич
Отец ребёнка: Краснихин (иовлев) Василий Осипов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Краснихин (ивлев) Спиридон Васильевич
Отец ребёнка: Краснихин (иовлев) Василий Осипов
Смерть
Неизвестно