Краснихин (Ивлев) Семён Афанасьев
Место рождения
Дата рождения01.02.1865
Дата смерти08.07.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1865
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
08.10.1885
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1888
Рождение ребёнка
?.04.1890
Рождение ребёнка
07.06.1892
Дочь: (Краснихина (Ивлева)) Акилина Семёновна
Мать ребёнка: (Масленникова По 1) Краснихина (Зюзина) Устинья Степановна
Рождение ребёнка
20.06.1898
Сын: Краснихин (Ивлев) Павел Семёнович
Мать ребёнка: (Масленникова По 1) Краснихина (Зюзина) Устинья Степановна
Смерть
08.07.1919
Причина смерти: Водянка и дряхлость