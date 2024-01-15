Краснихин (Ивлев) Семён Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраснихин (Ивлев) Семён Афанасьев

Краснихин (Ивлев) Семён Афанасьев

Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

01.02.1865

Дата смерти

08.07.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1865

Отец: Краснихин (Ивлев) Афанасий Петрович

Мать: Краснихина (Ивлева) Матрона Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Масленникова По 1) Краснихина (Зюзина) Устинья Степановна

Бракосочетание
08.10.1885

Жена: (Масленникова По 1) Краснихина (Зюзина) Устинья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Селитьбенская церковь
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Краснихин (Лисихин) Максим Семенович

Мать ребёнка: (Масленникова По 1) Краснихина (Зюзина) Устинья Степановна

Рождение ребёнка
?.04.1890

Сын: Краснихин (Ивлев) Василий Семёнович

Мать ребёнка: (Масленникова По 1) Краснихина (Зюзина) Устинья Степановна

Рождение ребёнка
07.06.1892

Дочь: (Краснихина (Ивлева)) Акилина Семёновна

Мать ребёнка: (Масленникова По 1) Краснихина (Зюзина) Устинья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Краснихин (Ивлев) Павел Семёнович

Мать ребёнка: (Масленникова По 1) Краснихина (Зюзина) Устинья Степановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
08.07.1919
Причина смерти: Водянка и дряхлость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.