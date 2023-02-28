(Масленникова по 1) Краснихина (Зюзина) Устинья Степановна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Зюзин Степан Степанов
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1879
Рождение ребёнка
25.04.1880
Сын: Масленников Козьма Николаевич
Отец ребёнка: Масленников Николай Сергеев
Рождение ребёнка
31.07.1882
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Масленников Николай Сергеев
Бракосочетание
08.10.1885
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Краснихин (лисихин) Максим Семенович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Афанасьев
Рождение ребёнка
?.04.1890
Сын: Краснихин (ивлев) Василий Семёнович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Афанасьев
Рождение ребёнка
20.06.1898
Сын: Краснихин (ивлев) Павел Семёнович
Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Афанасьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно