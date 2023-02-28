(Масленникова по 1) Краснихина (Зюзина) Устинья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Масленникова по 1) Краснихина (Зюзина) Устинья Степановна

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Зюзин Степан Степанов

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
28.10.1879

Муж: Масленников Николай Сергеев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.04.1880

Сын: Масленников Козьма Николаевич

Отец ребёнка: Масленников Николай Сергеев

Рождение ребёнка
31.07.1882

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Масленников Николай Сергеев

Бракосочетание
08.10.1885

Муж: Краснихин (ивлев) Семён Афанасьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Краснихин (лисихин) Максим Семенович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Афанасьев

Рождение ребёнка
?.04.1890

Сын: Краснихин (ивлев) Василий Семёнович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Афанасьев

Рождение ребёнка
20.06.1898

Сын: Краснихин (ивлев) Павел Семёнович

Отец ребёнка: Краснихин (ивлев) Семён Афанасьев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснихин (ивлев) Семён Афанасьев

Смерть
Неизвестно
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