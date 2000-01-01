Краснихин (Лисихин) Максим Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1906
Сын: Краснихин Василий Максимович
Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна
Рождение ребёнка
01.11.1907
Сын: Краснихин Михаил Максимович
Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна
Рождение ребёнка
27.03.1909
Сын: Краснихин Иван Максимович
Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна
Рождение ребёнка
06.07.1910
Дочь: Сперанская Анна Максимовна
Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна
Рождение ребёнка
31.01.1913
Сын: Краснихин Афанасий Максимович
Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна
Рождение ребёнка
01.12.1915
Сын: Краснихин Николай Максимович
Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна
Рождение ребёнка
10.10.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна
Смерть
Неизвестно