Краснихин (Лисихин) Максим Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихин (Лисихин) Максим Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1906

Сын: Краснихин Василий Максимович

Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна

Рождение ребёнка
01.11.1907

Сын: Краснихин Михаил Максимович

Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна

Рождение ребёнка
27.03.1909

Сын: Краснихин Иван Максимович

Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна

Рождение ребёнка
06.07.1910

Дочь: Сперанская Анна Максимовна

Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна

Рождение ребёнка
31.01.1913

Сын: Краснихин Афанасий Максимович

Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна

Рождение ребёнка
01.12.1915

Сын: Краснихин Николай Максимович

Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна

Рождение ребёнка
10.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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