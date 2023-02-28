Краснихина (Кокурина) Васса (Василиса) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1888
Дата смерти15.03.1980
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1888
Рождение ребёнка
25.02.1906
Сын: Краснихин Василий Максимович
Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович
Рождение ребёнка
01.11.1907
Сын: Краснихин Михаил Максимович
Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович
Рождение ребёнка
27.03.1909
Сын: Краснихин Иван Максимович
Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович
Рождение ребёнка
06.07.1910
Дочь: Сперанская Анна Максимовна
Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович
Рождение ребёнка
31.01.1913
Сын: Краснихин Афанасий Максимович
Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович
Рождение ребёнка
01.12.1915
Сын: Краснихин Николай Максимович
Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович
Рождение ребёнка
10.10.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович
Смерть
15.03.1980