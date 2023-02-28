Краснихина (Кокурина) Васса (Василиса) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснихина (Кокурина) Васса (Василиса) Алексеевна

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

12.08.1888

Дата смерти

15.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1888

Отец: Кокурин Алексей Иванович

Мать: Кокурина Евдокия (Яковлевна)

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.02.1906

Сын: Краснихин Василий Максимович

Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович

Рождение ребёнка
01.11.1907

Сын: Краснихин Михаил Максимович

Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович

Рождение ребёнка
27.03.1909

Сын: Краснихин Иван Максимович

Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович

Рождение ребёнка
06.07.1910

Дочь: Сперанская Анна Максимовна

Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович

Рождение ребёнка
31.01.1913

Сын: Краснихин Афанасий Максимович

Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович

Рождение ребёнка
01.12.1915

Сын: Краснихин Николай Максимович

Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович

Рождение ребёнка
10.10.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Краснихин (лисихин) Максим Семенович

Смерть
15.03.1980
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