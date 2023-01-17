Кокурина (Москачева) Евдокия (Яковлевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокурина (Москачева) Евдокия (Яковлевна)

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Место рождения

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Москачев Филипп

Мать: не указана

Меньщиково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.11.1886

Муж: Кокурин Алексей Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1888

Дочь: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна

Отец ребёнка: Кокурин Алексей Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.12.1890

Сын: Кокурин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Кокурин Алексей Иванович

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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