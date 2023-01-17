Кокурина (Москачева) Евдокия (Яковлевна)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Москачев Филипп
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1886
Рождение ребёнка
12.08.1888
Дочь: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна
Отец ребёнка: Кокурин Алексей Иванович
Рождение ребёнка
02.12.1890
Отец ребёнка: Кокурин Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно