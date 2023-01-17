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Кокурин Алексей Иванович

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Место рождения

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

28.09.1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1865

Отец: Кокурин Иван Захарович

Мать: Кокурина Марфа Ивановна

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
09.11.1886

Жена: Кокурина Евдокия

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.08.1888

Дочь: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна

Мать ребёнка: Кокурина Евдокия

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.12.1890

Сын: Кокурин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Кокурина Евдокия

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.07.1894

Дочь: Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: Кокурина Наталья Кузьмина

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кокурина Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Кокурина Наталья Кузьмина

Рождение ребёнка
13.03.1898

Сын: Кокурин Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Кокурина Наталья Кузьмина

Смерть
Неизвестно
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