Кокурин Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения28.09.1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1865
Отец: Кокурин Иван Захарович
Мать: Кокурина Марфа Ивановна
Бракосочетание
09.11.1886
Жена: Кокурина Евдокия
Рождение ребёнка
12.08.1888
Дочь: Краснихина Васса (Василиса) Алексеевна
Мать ребёнка: Кокурина Евдокия
Рождение ребёнка
02.12.1890
Мать ребёнка: Кокурина Евдокия
Рождение ребёнка
30.07.1894
Дочь: Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: Кокурина Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кокурина Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Кокурина Наталья Кузьмина
Рождение ребёнка
13.03.1898
Сын: Кокурин Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Кокурина Наталья Кузьмина
Смерть
Неизвестно